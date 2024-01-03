Тело годовалой девочки нашли на балконе квартиры в Москве

На юго-западе Москвы на балконе квартиры обнаружили тело годовалой девочки, которая, по словам бабушки, захлебнулась во время купания несколько дней назад. Об этом сообщили в Прокуратуре Москвы.

«На балконе квартиры жилого дома в Проезде Карамзина обнаружено тело малолетнего ребенка - девочки 2022 г.р.» - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Точная причина и время смерти будут установлены после судмедэкспертизы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как рассказала бабушка ребенка правоохранительным органам, девочка случайно захлебнулась во время купания несколько дней назад, после чего бабушка с 17-летней матерью перенесли тело на балкон.

В прокуратуру обратился знакомый бабушки, которому она все рассказала. Сообщается, что у матери есть еще один ребенок. Прокуроры продолжают работать на месте трагедии.