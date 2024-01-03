Человек с ножом напал на прохожих на станции «Акихабара» в Токио
Неизвестный человек с ножом напал на прохожих на железнодорожной станции «Акихабара» в Токио. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Инцидент произошел в салоне вагона метро. По информации источников, близких к следствию, ранения получили четыре человека. Нападавшего удалось задержать. Его личность и мотивы пока неизвестны.
Напомним, что 8 июня 2008 года возле этой же железнодорожной станции произошло массовое убийство. Автомеханик Томохиро Като за рулем грузовика врезался в толпу людей. После этого он вышел из авто и стал добивать выживших, а также нападать на тех, кто пытался помочь пострадавшим. Всего в результате происшествия погибли семь человек: три от наезда транспортного средства, еще четверо — от ножевых ранений. Десять человек получили различные ранения.
В 2011 году Като приговорили к смерти. Защита пыталась обжаловать это решение, однако Верховный суд Японии в результате отклонил апелляцию. Мужчину казнили в июле 2022 года.