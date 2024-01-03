Человек с ножом напал на прохожих на станции «Акихабара» в Токио

Напомним, что 8 июня 2008 года возле этой же железнодорожной станции произошло массовое убийство. Автомеханик Томохиро Като за рулем грузовика врезался в толпу людей. После этого он вышел из авто и стал добивать выживших, а также нападать на тех, кто пытался помочь пострадавшим. Всего в результате происшествия погибли семь человек: три от наезда транспортного средства, еще четверо — от ножевых ранений. Десять человек получили различные ранения.