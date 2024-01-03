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Что известно о теракте на кладбище в Иране, где похоронен генерал Сулеймани

Не менее 103 человек погибли, около 140 пострадали в результате двух взрывов на кладбище в юго-восточной иранской провинции Керман. Власти охарактеризовали произошедшее как теракт.

Что известно о теракте на кладбище в Иране, где похоронен генерал Сулеймани
©  AP Photo/ Mahdi Karbakhsh Ravari

ТАСС собрал основное, что известно о происшествии.

Что произошло

Два взрыва произошли в годовщину гибели командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС) генерала Касема Сулеймани во время церемонии, посвященной этому событию, на кладбище Голзар-е Шохада в провинции Керман.По информации агентства Tasnim, первый взрыв прогремел в 700 м от могилы Сулеймани, второй - на расстоянии примерно 1 км от мемориала.Погибли не менее 103 человек. Ведомство по чрезвычайным ситуациям Ирана сообщало, что среди жертв не менее шести детей. Пострадали, по предварительным данным, около 140 человек.

Как реагируют власти

Вице-губернатор иранской провинции Керман охарактеризовал взрывы как террористический акт, передает портал Nour News.

Гибель Сулеймани

Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате ракетной атаки ВВС США в районе аэропорта Багдада. Это вызвало ответный удар Ирана по двум объектам с американскими военнослужащими в ночь на 8 января и спровоцировало обострение на Ближнем Востоке.

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