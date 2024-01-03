Что известно о теракте на кладбище в Иране, где похоронен генерал Сулеймани

Не менее 103 человек погибли , около 140 пострадали в результате двух взрывов на кладбище в юго-восточной иранской провинции Керман. Власти охарактеризовали произошедшее как теракт.

Что произошло

Два взрыва произошли в годовщину гибели командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС) генерала Касема Сулеймани во время церемонии, посвященной этому событию, на кладбище Голзар-е Шохада в провинции Керман.По информации агентства Tasnim, первый взрыв прогремел в 700 м от могилы Сулеймани, второй - на расстоянии примерно 1 км от мемориала.Погибли не менее 103 человек. Ведомство по чрезвычайным ситуациям Ирана сообщало, что среди жертв не менее шести детей. Пострадали, по предварительным данным, около 140 человек.