Москвичка призналась в убийстве своей годовалой дочери

Мать девочки 2022 года рождения, тело которой обнаружили на балконе квартиры жилого дома в Москве, доставили в подразделение СК. Об этом в среду, 3 января, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

— В ходе проведения следственных действий она сообщила, что во время купания насильно удерживала девочку под водой, в результате чего она захлебнулась, — заявила она.

Тело девочки 2022 года рождения обнаружили на балконе квартиры жилого дома в проезде Карамзина. Версию об утоплении рассказала бабушка малышки. Однако утверждала, что это была случайность. Она же рассказала о случившемся знакомому, который и обратился в полицию. Матери девочки 17 лет, у нее есть еще один малолетний ребенок.