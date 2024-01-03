В Японии пожилого мужчину на третий день после землетрясения живым извлекли из-под завалов

Японские спасатели, работающие в зоне ликвидации последствий серии мощных землетрясений, смогли обнаружить и живым извлечь из-под завалов 80-летнего местного жителя. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным полиции префектуры Исикава, на которую пришелся основной ущерб от удара стихии, это первый случай со 2 января, когда спасателям удалось обнаружить и извлечь из под завалов живого человека. С момента начала серии землетрясений в центральной части Японии прошло уже 72 часа. В полиции признают, что шансы обнаружить выживших стремительно уменьшаются.

По последним данным, в результате серии землетрясений, начавшейся в Японии в первый день нового года, погибли по крайней мере 73 человека, более 100 получили травмы различной степени тяжести. В префектуре Исикава многочисленные пожары, спровоцированные землетрясениями, уничтожили свыше 200 жилых домов, более 250 построек были разрушены подземными толчками. Более 33 тыс. домов продолжают оставаться без электричества, в пострадавших регионах наблюдаются перебои в работе интернета и мобильной связи. В ряде поселков сохраняется проблема с водоснабжением.

С понедельника в Японии произошло уже более 520 землетрясений различной силы, магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Это больше, чем общее число землетрясений, возникавших в стране за последние три года. Угроза цунами для всего западного побережья Японии сохранялась более 20 часов.