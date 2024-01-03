В среду, 3 января, в иранском городе Керман произошли два взрыва возле кладбища, где похоронен генерал Касем Сулеймани. Об этом сообщает Al Arabiya.

Как отмечает Al Arabiya, взрывы произошли в четвертую годовщину гибели Сулеймани. На траурной церемонии присутствовало много людей, как минимум 15 из них получили ранения.

Сулеймани, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции, погиб в результате удара США в начале 2020 года.