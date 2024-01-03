СМИ сообщили о взрывах в Иране
В среду, 3 января, в иранском городе Керман произошли два взрыва возле кладбища, где похоронен генерал Касем Сулеймани. Об этом сообщает Al Arabiya.
Как отмечает Al Arabiya, взрывы произошли в четвертую годовщину гибели Сулеймани. На траурной церемонии присутствовало много людей, как минимум 15 из них получили ранения.
Сулеймани, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции, погиб в результате удара США в начале 2020 года.
Роберт О’Брайен, занимавший пост помощника по нацбезопасности при экс-президенте США Дональде Трампе, утверждал, что Сулеймани готовился «убить большое число американских дипломатов и солдат в ближайшие дни».
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