В Москве бабушка обвинила девочек-первоклассниц в создании ОПГ

В Москве бабушка подала заявление в полицию на одноклассниц своей внучки, которая учится в первом классе. Она обвинила девочек в создании организованной преступной группы (ОПГ), передает издание Baza в Telegram-канале.

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64-летняя Ольга утверждает, что первоклассницы в зеленоградской школе создали группировку и терроризируют других школьников. По ее словам, она решилась обратиться в полицию после того, как одна из одноклассниц ударила ее внучку по ноге.

Бабушка пробовала поговорить с учительницей, но не нашла понимания. В дежурной части заявление приняли и пообещали разобраться с ситуацией.