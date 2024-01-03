В Челябинске пропал десятилетний мальчик
В Челябинске 3 января пропал десятилетний мальчик. Последний раз ребенка видели утром в Курчатовском районе, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«В Курчатовском районе Челябинска пропал мальчик десяти лет Егор Захаров. Он ушел в неизвестном направлении утром 3 января», — сообщили в официальном паблике поискового отряда в соцсети «ВКонтакте».
Ребенок был одет темно-синие куртку и балоневые штаны, черные сапоги и серо-голубую шапку. У мальчика серо-голубые глаза, русые волосы, рост 140 сантиметров и худощавое телосложение.