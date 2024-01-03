Назван самый «популярный» вид преступлений в России

Самым популярным в России видом преступлений остается мошенничество, число случаев которого значительно увеличилось за 2023 год, следует из данных правовой статистики Генпрокуратуры РФ. При этом уровень других видов преступлений продолжает снижаться, передает ТАСС.

За последние три года общий уровень преступности (в расчете на 100 тыс. населения) снизился с 1 288 до 1 240 (преступлений), — сказано в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, рост числа мошенничеств вырос на 27,6% — до 397,4 тысячи случаев. За последние пять лет их доля в общем числе преступлений увеличилась почти вдвое. Согласно статистике, 80% приходится на IT-мошенничества: через электронные платежные системы, интернет и т.д.

Как добавили в надзорном ведомстве, каждое третье преступление в РФ совершенно путем кражи. При этом их массив уменьшился на 542,8 тысячи случаев (16,4%), раскрываемость краж улучшилось до 43,4%.