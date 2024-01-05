МЧС объявило экстренное предупреждение из-за циклона на юге Сахалина

В три района Сахалинской области циклон принесет сильный снег, метель и сильный ветер на побережьях. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Так, 6 января территории Макаровского, Долинского и Корсаковского районов ночью местами пройдет сильный снег, метель. Днем на побережьях ветер разгонится до 15-20 м/с, предупредили в Сахалинском управлении Росгидромета.

В МЧС добавили, что в администрации муниципалитетов и во взаимодействующие структуры направили экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Также уже подготовили силы и средства для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений.