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Россиянка получила ожоги промежности и ягодиц от взорвавшейся под ней петарды

В Липецке 26-летнюю местную жительницу госпитализировали после того, как под ней взорвалась петарда. Об этом сообщает издание "GOROD48".

Россиянка получила ожоги ягодиц из-за петарды
© РИА Новости

Инцидент произошел в результате неудачной шутки партнера женщины. Мужчина подложил петарду прямо под свою спутницу, устройство сработало, когда липчанка села на него. В результате пострадавшую доставили в Липецкую городскую больницу N3.

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Заведующий ожоговым отделением медицинского учреждения Илья Копылов рассказал, что женщина получила ожоги промежности и ягодиц.

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