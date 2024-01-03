Пара диверсантов попыталась сжечь трансформаторную подстанцию в Ярославле

Парочка диверсантов за 100 тыс. руб. пыталась сжечь трансформаторную подстанцию в Ярославле. В телефоне молодых людей нашли переписку с украинскими кураторами, передает Telegram-канал Shot.

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По информации Shot, силовиками по подозрению в совершении диверсии были задержаны 18-летние Владимир и Надежда. По данным следствия, 27 декабря они вскрыли трансформаторную подстанцию на улице Мельничной, залили внутрь бензин и подожгли его.

Объект не получил повреждений, огонь быстро потух сам.

Украинский куратор обещал перевести Надежде и Владимиру за поджог 100 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело по статье «Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Молодым людям грозит до 20 лет тюрьмы.