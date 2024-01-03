Жители Курской области остались без света после атаки ВСУ

В Железногорском районе Курской области после воздушной атаки ВСУ повредило подстанцию, что привело к отключению электричества в жилых домах нескольких населенных пунктов, сообщил глава региона Роман Старовойт в своих соцсетях 3 января. Идет подключение по резервной схеме.

Кроме того, в городе Железногорске из-за скачка напряжения и гидроудара произошел порыв теплотрассы, без отопления остались 17 многоквартирных домов. На место ЧП место выехал министр ЖКХ и ТЭК Курской области Александр Мулевин.