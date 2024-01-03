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В Курской области несколько населенных пунктов остались без света из-за обстрела

В Железногорском районе Курской области после воздушной атаки ВСУ повредило подстанцию, что привело к отключению электричества в жилых домах нескольких населенных пунктов, сообщил глава региона Роман Старовойт в своих соцсетях 3 января. Идет подключение по резервной схеме.

Жители Курской области остались без света после атаки ВСУ
© РИА Новости

Кроме того, в городе Железногорске из-за скачка напряжения и гидроудара произошел порыв теплотрассы, без отопления остались 17 многоквартирных домов. На место ЧП место выехал министр ЖКХ и ТЭК Курской области Александр Мулевин.

Число пострадавших при новой атаке ВСУ на Белгород возросло

Утром 3 января ВСУ выпустили 12 ракет по Белгородской области. По сведениям Минобороны РФ, все они сбиты.

Происшествия
Роман Старовойт
Минобороны России
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