Пассажирский лайнер Japan Airlines, столкнувшийся с самолетом береговой охраны в Токио, получил разрешение на посадку от диспетчеров аэропорта. Об этом сообщает 47news.

Airbus авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханэда вечером 2 января. Воздушное судно столкнулось с военно-транспортным самолетом DHC-8 береговой охраны Японии. DHC-8 с гуманитарной помощью на борту готовился вылетать в пострадавшие от землетрясений японские регионы.

Все 367 пассажиров и 12 членов экипажа Airbus были эвакуированы, некоторые из них получили травмы. Пятеро членов экипажа DHC-8 погибли, пилот смог самостоятельно покинуть самолет и попал в больницу в тяжелом состоянии.