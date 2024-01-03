СМИ рассказали о деталях столкновения самолетов в аэропорту Токио
Пассажирский лайнер Japan Airlines, столкнувшийся с самолетом береговой охраны в Токио, получил разрешение на посадку от диспетчеров аэропорта. Об этом сообщает 47news.
Airbus авиакомпании Japan Airlines загорелся при посадке в международном аэропорту Ханэда вечером 2 января. Воздушное судно столкнулось с военно-транспортным самолетом DHC-8 береговой охраны Японии. DHC-8 с гуманитарной помощью на борту готовился вылетать в пострадавшие от землетрясений японские регионы.
Все 367 пассажиров и 12 членов экипажа Airbus были эвакуированы, некоторые из них получили травмы. Пятеро членов экипажа DHC-8 погибли, пилот смог самостоятельно покинуть самолет и попал в больницу в тяжелом состоянии.
По данным 47news, член экипажа Japan Airlines рассказал, что Airbus пошел на посадку после получения разрешения от авиадиспетчерской службы. По словам члена экипажа, разрешение было продублировано. Также он заявил, что у самолета не наблюдалось «никаких аномалий».