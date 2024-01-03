Губернатор Белгородской области рассказал о количестве обстрелов в Белгороде утром

Два обстрела зафиксировано с утра в Белгороде. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона подчеркнул, что ситуация в городе "продолжает оставаться напряженной".

"С утра было два обстрела. ПВО сработали", - написал он.

По словам губернатора, подомовой обход и восстановительные работы будут проведены после рассвета.

"Будем смотреть повреждения, крыши, кровли, окна, фасады", — отметил Гладков.

Накануне Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде сработала сирена ракетной опасности, призывающая жителей скрыться в убежище.