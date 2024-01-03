Губернатор Белгородской области рассказал о количестве обстрелов в Белгороде утром
Два обстрела зафиксировано с утра в Белгороде. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона подчеркнул, что ситуация в городе "продолжает оставаться напряженной".
"С утра было два обстрела. ПВО сработали", - написал он.
По словам губернатора, подомовой обход и восстановительные работы будут проведены после рассвета.
"Будем смотреть повреждения, крыши, кровли, окна, фасады", — отметил Гладков.
Накануне Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде сработала сирена ракетной опасности, призывающая жителей скрыться в убежище.
Ночью 3 января уже работала система противовоздушной обороны в Белгородском районе. Было сбито девять ракет. В Минобороны РФ уточнили, что дежурными средствами ПВО России были сбиты две ракеты ОТРК "Точка-У" и семь ракет РСЗО "Ольха".