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В Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,5

В японской префектуре Исикава произошло очередное землетрясение, его магнитуда составила 5,5, сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное метеорологическое агентство страны.

В Японии произошло новое землетрясение магнитудой 5,5
© ТАСС

Толчки зафиксированы в 10.54 по местному времени. Эпицентр залегал на глубине десяти километров под водой. Угрозу цунами не объявляли.

Небольшие колебания земной коры ощущались и в городе Осака, однако на этот раз они были слабее и длились намного меньше по времени.

Новое землетрясение произошло у берегов Японии в префектуре Исикава

Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии 1 января 2024 года, магнитуда самого сильного составила 7,6. Толчки ощущались также в Осаке, Киото и Токио. Стихийное бедствие стало самым сильным для северного региона Хонсю с 1885 года.

62 человека погибли, пострадали более ста, еще некоторые могут оставаться под завалами.

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