В Аргентине задержали россиянку за мошенничество на 100 млн рублей

Аргентинская полиция задержала россиянку Людмилу Авдюхину, объявленную в международный розыск по запросу России в связи с обвинениями в мошенничестве. Об этом сообщила газета La Nacion.

По данным ее источников, дело россиянки было передано в суд, который должен будет вынести решение об ее экстрадиции.

Авдюхина прибыла в Аргентину в январе 2023 года. Она была задержана во вторник рядом с домом, в котором жила. По данным издания, задержанная часто меняла место жительства, чтобы затруднить ее розыск.