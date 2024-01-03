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Двое пятиклассников избили ногами девочку-сироту у российской школы

Одиннадцатилетняя девочка-сирота получила тяжелые травмы после избиения двумя братьями-пятиклассниками напротив школы в Нижнем Тагиле. Об этом Следственного комитета (СК) России по Свердловской области.

Пятиклассники избили ногами девочку-сироту
© РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетней девочки», — указали в ведомстве.

Как уточняет РИА Новости, пятиклассники также напали на мальчика, ударив его по лицу. Отмечается, что мать братьев находилась рядом и снимала драку на камеру.

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