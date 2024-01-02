В Белгороде прозвучали взрывы

В Белгороде прозвучала серия взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.

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Корреспондент агентства рассказал, что у домов дрожали стекла, а у машин сработала сигнализация.

Ранее в городе была запущена сирена воздушной тревоги. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей укрыться в безопасных местах.