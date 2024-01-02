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В Белгороде прозвучали взрывы

В Белгороде прозвучала серия взрывов. Об этом сообщает РИА Новости.

В Белгороде прозвучали взрывы
© Настоящий Гладков/Telegram

Корреспондент агентства рассказал, что у домов дрожали стекла, а у машин сработала сигнализация.

Ранее в городе была запущена сирена воздушной тревоги. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей укрыться в безопасных местах.

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Вечером 2 января власти Белгорода договорились с руководством крупных торговых центров о приостановке работы на ближайшие два дня. 3 и 4 января не будут работать ТЦ «РИО», ТРЦ «Мега Гринн» и МТРК «Сити Молл Белгородский».

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