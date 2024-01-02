Из России выдворят 40 задержанных в Петербурге мигрантов

Районные суды Санкт-Петербурга признали виновными в нарушении миграционного законодательства 40 человек, они будут выдворены за пределы страны. Об этом со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов города пишет РИА Новости.

В пресс-службе отметили, что судами 1 января был рассмотрен 31 протокол.

«27 человек признаны виновными в нарушении миграционного законодательства. Всем назначено наказание в виде штрафа (5 000 или 7 000 рублей) и принудительного либо самостоятельного контролируемого выезда за пределы РФ», - говорится в заявлении Объединенной пресс-службе судов, размещенном в Telegram-канале.

А 2 января районными судами признаны виновными в нарушении миграционного законодательства еще 13 человек. Им также назначены штрафы и выдворение за пределы РФ, пояснили РИА Новости в пресс-службе.

Там также уточнили, что один из мигрантов пытался убедить суд, что является студентом, однако, когда он предоставил студенческий билет, выяснилось, что тот был действителен до 31.08.2021. После вопросов от судьи мигрант признался, что в 2020 был отчислен.

Полиция провела профилактический рейд в центре Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь. По его итогам были задержаны почти две тысячи человек из ближнего зарубежья, отмечает «Фонтанка».

«В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, по которым приняты меры административного характера», - заявили в полиции.