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В Тюменской области во время охоты погиб мужчина

В Нижнетавдинском районе (Тюменская область) мужчина погиб во время охоты от выстрела в голову. Об этом сообщили источники.

В Тюменской области во время охоты погиб мужчина
© РИА Новости

«ЧП произошло в конце декабря, по сообщению инсайдеров, мужчина погиб от выстрела в голову. О личности погибшего нет информации», — рассказали журналисты РБК Тюмень, ссылаясь на трех не связанных друг с другом источника.

Агентство URA.RU направило запросы в СУ СК региона, а также в администрацию Нижнетавдинского района. Ответы ожидаются.

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