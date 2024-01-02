В Харьковской области Украины произошли взрывы

Взрывы произошли в городе Богодухове в Харьковской области на востоке Украины, где объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило издание "Страна".

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Предупреждение об угрозе с воздуха было объявлено в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях, а также в Киеве и Киевской области. В красной зоне также находятся подконтрольные Киеву районы ДНР, Запорожской и Херсонской областей.