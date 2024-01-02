Власти не выявили террористической угрозы после взрывов в Нью-Йорке

Власти Нью-Йорка больше не рассматривают сообщения о предполагаемых взрывах на острове Рузвельта как возможный теракт, рассказал генеральный консул РФ Александр Захаров. Экстренные службы объяснили произошедшее как технические проблемы на электрической подстанции, пишет РИА Новости.

Местные службы экстренного реагирования сообщили о том, что, скорее всего, это было связано с неполадками в электросети, неполадками на подстанциях, ввиду чего подача электроэнергии была прекращена на некоторое время, — сказал Захаров.

Дипломат пояснил, что исходя из имеющейся информации, речь идет о замыкании. Он добавил, что это было происшествие техногенного характера.

Ранее сообщалось, что в центре Нью-Йорка прогремела серия взрывов. После этого на острове Рузвельта пропало электричество, на месте ЧП начался пожар. Очевидцы сообщали, что от взрывной волны ощущалась вибрация в зданиях. Местные блогеры допустили, что в городе произошел теракт, однако точные причины произошедшего не озвучивались.