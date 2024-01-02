Спасатели освободили застрявших на колесе обозрения под Пензой

Сотрудники МЧС России спасли 6 человек с колеса обозрения в Засечном, которое остановилось вечером во вторник, 2 января.

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Все шестеро находились в одной кабинке.

«Сотрудники МЧС и спасатели Пензенского пожарно-спасательного центра при помощи лебедки и мужской силы сдвинули кабинки вниз и освободили людей», - уточнили в региональном ГУ МЧС России.

Завершение операции сняли на видео. На нем запечатлено, как из кабинки выходят молодые люди (двое - несовершеннолетние). Некоторые из них обнимают спасателей и жмут им руки.

36-метровое колесо обозрения в Засечном остановилось около 17 часов. Аттракцион был открыт в 2017 году, у него 18 закрытых кабинок. Полный круг колесо совершает примерно за 12 минут.

Следователи начали проверку по факту случившегося. «Будут исследованы и установлены причина остановки аттракциона, его техническое состояние, условия обслуживания и эксплуатации. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Кроме того, по поручению прокуратуры Пензенской области прокуратура Пензенского района организовала проверку исполнения законодательства при эксплуатации колеса обозрения в Засечном.