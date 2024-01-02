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Израильский беспилотник поразил офис ХАМАС в южном Бейруте

Израильский беспилотник поразил офис палестинского радикального движения ХАМАС в южном пригороде Бейрута. Об этом сообщает ливанское агентство NNA.

По данным агентства, беспилотник попал в офис ХАМАС в районе Аль-Мушаррафия. В результате ранены несколько человек. В указанный район прибыли машины скорой помощи для помощи пострадавшим.

29 декабря бойцы вооруженного крыла шиитской партии «Хезболла» нанесли удары по вышкам с камерами видеонаблюдения в пограничных районах Израиля Довев и Барам.

Уничтожение элитного подразделения ХАМАС попало на видео

28 декабря военный эксперт, ливанский генерал Наджи Маляиб, специализирующийся на военно-стратегических вопросах Ближнего Востока, выразил мнение о возрастающей вероятности военного сценария в связи с расширением конфронтации на ливано-израильской границе. Маляиб отметил, что с каждым днем ситуация на юге Ливана становится все сложнее, и зона военных действий расширяется на новые районы. В результате существует реальная угроза перерастания пограничного конфликта в открытую войну.

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