Израильский беспилотник поразил офис ХАМАС в южном Бейруте

Израильский беспилотник поразил офис палестинского радикального движения ХАМАС в южном пригороде Бейрута. Об этом сообщает ливанское агентство NNA.

По данным агентства, беспилотник попал в офис ХАМАС в районе Аль-Мушаррафия. В результате ранены несколько человек. В указанный район прибыли машины скорой помощи для помощи пострадавшим.

29 декабря бойцы вооруженного крыла шиитской партии «Хезболла» нанесли удары по вышкам с камерами видеонаблюдения в пограничных районах Израиля Довев и Барам.