В Вильнюсе в загоревшемся пятиэтажном доме обнаружили тело погибшего

Пожарные обнаружили тело человека в многоквартирном пятиэтажном доме в Вильнюсе, в котором произошел пожар после взрывов неясного происхождения. Об этом сообщил журналистам представитель противопожарно-спасательного департамента Донатас Гурявичюс.

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"Добраться до замеченного тела погибшего пока невозможно из-за нестабильности конструкций здания, поэтому его личность, пол, возраст еще не установлены", - сказал он.

Жители всех 30 квартир дома эвакуированы, они находятся в освобожденном для них помещении детского сада.