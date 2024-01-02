$89.69-0.6299.19-1.36
Войти в почту

В Вильнюсе в загоревшемся после взрывов пятиэтажном доме обнаружили тело погибшего

Пожарные обнаружили тело человека в многоквартирном пятиэтажном доме в Вильнюсе, в котором произошел пожар после взрывов неясного происхождения. Об этом сообщил журналистам представитель противопожарно-спасательного департамента Донатас Гурявичюс.

В Вильнюсе в загоревшемся пятиэтажном доме обнаружили тело погибшего
© Unsplash

"Добраться до замеченного тела погибшего пока невозможно из-за нестабильности конструкций здания, поэтому его личность, пол, возраст еще не установлены", - сказал он.

Жители всех 30 квартир дома эвакуированы, они находятся в освобожденном для них помещении детского сада.

В доме прогремели взрывы, которые, по словам очевидцев, были слышны за километр от здания. Пять человек ранее были доставлены в профилактических целях в больницы.

Происшествия
Горячая новость
15