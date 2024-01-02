Число жертв землетрясений в Японии возросло

В результате землетрясений, которые продолжаются в Японии вторые сутки, погибло 55 человек, еще более 100 пострадали. Об этом свидетельствуют данные японских властей, пишет ТАСС.

При этом из 100 пострадавших в результате землетрясений 17 человек госпитализированы в тяжелом состоянии.

Наибольшее число жертв в префектуре Исикава, оказавшейся в эпицентре стихийного бедствия. По предварительным данным, из-за последовавших за толчками пожаров, были уничтожены более 200 жилых домов. Спасатели, солдаты Сил самообороны и представители местных экстренных служб продолжают разбирать завалы.

«Сейчас мы сражаемся со временем», - заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, подчеркнув, что под завалами все еще находятся люди.

Власти уже провели эвакуацию около 60 тыс. жителей японских префектур Исикава, Ниигата и других областей. Более 30 тысяч домов продолжают оставаться без электричества, в пострадавших регионах наблюдаются перебои в работе связи, также в ряде областей нарушено водоснабжении и повреждены дороги. Жители вынуждены дожидаться эвакуации по воздуху.

Напомним, что 1 января на северо-западе Японии около 16:10 по местному времени (10:10 мск) произошло землетрясение магнитудой 7,6. Затем была серия толчков более слабой магнитуды. После этого волны высотой один метр обрушились на западное побережье Хонсю.