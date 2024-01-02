Россиянин после конфликта с женой открыл стрельбу по полицейским

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. По данным следствия, в квартире дома по улице Молодежной поселка городского типа Жешарт в ходе ссоры местный житель нанес несколько ножевых ранений своей супруге. Также мужчина открыл стрельбу из ружья по укрытию, где находилась его жена, а также в сторону сотрудников скорой медицинской помощи и сотрудников полиции, которые приехали на место происшествия", - отмечается в сообщении.