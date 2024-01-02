В Нью-Йорке произошло несколько взрывов

Несколько взрывов прогремели в Нью-Йорке. Очевидцы заявили, что почувствовали вибрацию в домах, пишет WABC.

По данным издания, сообщения о взрывах поступили от жителей острова Рузвельта, Верхнего Ист-Сайда и Квинс около 6 часов утра по местному времени (около 14.00 мск).

При этом, по их словам, при взрывах «тряслись здания и ощущались толчки». Зафиксированы перебои в подаче электроэнергии.

«Службы экстренного реагирования проверяли структурную целостность зданий, но, похоже, ни одно из них не пострадало», - подчеркивается в статье.

Сообщений о пострадавших не поступало, сообщил The US Sun представитель пожарной службы Нью-Йорка.

На месте происшествия работают экстренные службы. На кадрах, опубликованных Citizen, видны несколько пожарных расчетов.

Ранее автомобиль взорвался на американской стороне Радужного моста, который соединяет США и Канаду через Ниагарский водопад. Инцидент привел к закрытию четырех пограничных переходов, в международном аэропорте Буффало Ниагара начались проверки автомобилей. Кроме водителя и пассажира в инциденте пострадал еще один человек — от взрыва неопасные ранения получил сотрудник пограничной службы.