В МЧС сообщили о сокращении в 2023 году числа пожаров в жилье

"Более 40% всех пожаров в жилье произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Неосторожное обращение с огнем становится причиной каждого третьего пожара в доме или квартире. При наблюдающемся снижении пожаров в жилье хочу отметить, что актуальной остается профилактика гибели граждан. За год огонь унес порядка 7,5 тыс. жизней, и это совсем немногим меньше, чем в 2022 году", - цитируют в пресс-службе главу МЧС РФ Александра Куренкова.