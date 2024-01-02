Полицейский пострадал от взрыва фейерверка в Москве

Полицейский в Москве получил значительные травмы лица в результате выстрела фейерверка. Пострадавший сейчас находится в тяжелом состоянии.

«Полицейскому разворотило лицо фейерверком в Москве. Пострадавший в тяжелом состоянии», — сообщает telegram-канал Shot.

Там добавили, что инцидент произошел 1 января около 16:00 на праздничном мероприятии. Инспектора ГИБДД позвали во двор для запуска фейерверков во время его выходного дня.

В ходе запуска пиротехники что-то пошло не так, и несколько снарядов попали ему в лицо с близкого расстояния. Пострадавшего быстро доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, кровоизлиянием и контузией глаза, передали в telegram-канале.