В столице Литвы после взрывов загорелся жилой дом
В жилом доме в столице Литвы Вильнюсе возник пожар после нескольких взрывов. Об этом рассказала представитель противопожарно-спасательного департамента Эдита Зданявичене.
«В доме прогремели взрывы. После чего пожар охватил несколько квартир на четвертом и пятом этажах», — передает слова Зданявичене издание 15MIN.
Она добавила, что взрывы были так громкими, что их слышно было на расстоянии километра от здания. На данный момент нет информации о погибших или серьезно пострадавших. Однако пять человек были доставлены в больницы в профилактических целях, заключила Зданявичене.