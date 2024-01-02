В Японии в результате серии мощных землетрясений погибли 48 человек. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что больше всего жертв в городе Судзу — 20 человек, в Вадзиме скончались 19 человек.

Ранее сообщалось о 30 погибших. Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии 1 января. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали около 30 подземных толчков, магнитуда самого мощного составила 7,6.

В Главном метеорологическом агентстве Японии сообщили, что это землетрясение стало самым мощным для региона Ното с 1885 года.