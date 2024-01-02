Мужчина пострадал при обстреле Белгорода со стороны Украины

При обстреле Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

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По его словам, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородом и Белгородским районом четыре цели на подлете к городу.

«По предварительным данным, есть один пострадавший — у мужчины осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Бригадой скорой помощи он доставляется в больницу. Состояние тяжелое», — пояснил глава области.

Он добавил, что информацию о разрушениях на данный момент уточняют. Сотрудники оперативных и аварийных служб прибыли на место.

В 12:06 по московскому времени в Белгороде объявили воздушную тревогу. Губернатор Вячеслав Гладков призвал жителей спуститься в укрытия.