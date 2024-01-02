Стало известно о состоянии семьи погибшего в ДТП Героя России

Жена и дочь Героя России Евгения Бушмелева, разбившегося на Серовском тракте в канун Нового года, находятся в коме. Об этом сообщили знакомые семьи.

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«Обе в коме. Дочь находится в больнице в Нижнем Тагиле, у нее сотрясение и перелом таза. А жена в Екатеринбурге», — цитирует портал E1.RU слова близких семейства.

Герой РФ Евгений Бушмелев разбился в смертельной аварии вечером 30 декабря. Мужчина с семьей направлялся в поселок Гари к своей маме, чтобы встретить вместе Новый год. Агентство рассказывало подробно об этой трагедии.