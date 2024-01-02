В Киеве, предположительно, горит салон с автомобилями Tesla. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

При этом журналисты подчеркивают, что подтверждений этому пока нет.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале, что в Подольском районе горит складское здание. Огонь охватил площадь в 2000 квадратных метров. Чиновник заверил, что экстренные службы уже прибыли на место.

Утром 2 января на всей территории Украины, в том числе в Киеве, объявили воздушную тревогу.

Сообщения о взрывах в украинской столице стали поступать с вечера 1 января. По словам мэр Киева Виталия Кличко, после одного из взрывов 2 января в Деснянском районе горел обломок беспилотного летательного аппарата на открытой местности. В Голосеевском районе обломок ракеты упал на открытой территории парка. Взрыв также произошел в районе Оболонь.

Чуть позже очевидцы сообщили, что в Киеве произошло не менее шести новых взрывов.