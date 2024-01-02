Пострадавшие от землетрясения в Японии люди распространяют призыв о помощи

Жители районов, пострадавших в результате нескольких мощных землетрясений в префектуре Исикава на западе Японии, просят о помощи, выкладывая на открытых площадках из подручных предметов надписи SOS. Об этом сообщил телеканал NHK.

На кадрах, сделанных с вертолета, можно увидеть, как на парковке кампуса университета Канадзава в городе Судзу люди выложили из труб, стульев и других предметов огромную надпись SOS.

Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии 1 января. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали около 30 подземных толчков, магнитуда самого мощного составила 7,6.

В Главном метеорологическом агентстве Японии сообщили, это землетрясение стало самым мощным для региона Ното с 1885 года.

Сейсмологи считают, что афтершоки продолжатся в течение недели. Из-за землетрясения на всем западном побережье Японии объявили угрозу цунами, которую сняли утром 2 января. В настоящее время более 32 тысяч домов остаются без электричества, в ряде регионов отключены водоснабжение и связь. При этом сбоев в работе АЭС не выявили.