В Хабаровском крае на трассе нашли раненого амурского тигра

В Хабаровском крае на трассе был найден амурский тигр, которого предположительно сбила машина, пишет Telegram-канал общественной организации по защите вида «Амурский тигр». Зверь лежал на асфальте и не обращал внимания на проезжавшие мимо автомобили. Специалисты оценивают состояние животного как тяжелое.

В Хабаровском крае предположительно автомобиль сбил амурского тигра. Водитель скрылся с места происшествия. Зверь находится в тяжелом состоянии. Специалисты предприниматель меры, чтобы оказать помощь тигру, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала Amur Mash, инцидент произошел на участке дороги Лермонтовка — Бикин 2 января. Очевидцы рассказывали, что на дороге тигра усыпили, возле него была замечена машина охотинспектора.

Ранее в Хабаровском крае трое жителей были приговорены к лишению свободы и штрафам за незаконную добычу амурского тигра и попытку сбыть его тушу. Мужчины в марте прошлого года, действуя по предварительному сговору, незаконно добыли тушу дикого зверя и попытались продать ее в Хабаровске за 700 тысяч рублей. В роли покупателя выступил человек, который действовал в рамках проводимого ФСБ оперативно-разыскного мероприятия.

В начале декабря в Хабаровском крае тигр убил местного жителя и его пса. Сначала дикое животное расправилось с собакой, а затем напало на мужчину, когда тот пошел к лесу по следам питомца.