Kyodo: число погибших в Японии после землетрясения выросло до 24

Еще около 50 человек получили травмы. Отмечается, что в связи с природным бедствием обрушились сотни жилых помещений в японской префектуре. Спасатели продолжают разбирать завалы. С понедельника произошло уже более 150 землетрясений.

Бедствие пришло в Японию из Филиппин. Магнитуда толчков составляла до 7,6 балла. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио. Также была объявлена угроза цунами, которое затем и произошло на самом деле. Волны достигли высоты в пять метров в префектуре Исикава. В связи с этим угроза цунами была объявлена и на российских территориях.