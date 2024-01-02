На проспекте Мира в Москве загорелся жилой дом

Жилой дом загорелся на Проспекте Мира, 124, корпус 12, в Москве, горят межстенные перекрытия. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"На Проспекте Мира, 124, корпус 12, загорелся жилой дом, горят межстенные перекрытия с 1-го по 3-й этаж. В настоящее время проходит эвакуация жителей дома", - сказал собеседник.

По его словам, пожару присвоен второй номер сложности из пяти возможных. Также собеседник отметил, что на Маломосковской улице, 7, организован пункт временного размещения в школе, количество эвакуированных уточняется.