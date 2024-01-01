СК РФ завел уголовное дело на блогершу за сожжение паспорта в прямом эфире
Следователи СК РФ по Брянской области возбудили против 22-летней москвички уголовное дело, пишет пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
По версии следствия, девушка, находясь около входной двери развлекательного клуба по улице 2-ой Почепской (Брянск), совершила надругательство над Государственным гербом России, изображенном на паспорте гражданина, путем публичного его сожжения.
В ведомстве подчеркнули, что эти действия «являются грубым оскорблением и издевательством над гражданскими и патриотическими чувствами граждан Российской Федерации».
В пресс-службе отметили, что по подозрению в совершении преступления была задержана 22-летняя москвичка. В СК уточнили, что против нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ.
Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.
Ранее сообщалось, что стражи порядка задержали в Брянске блогершу за сожжение паспорта в прямом эфире одной из социальных сетей.