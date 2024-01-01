СК РФ завел уголовное дело на блогершу за сожжение паспорта в прямом эфире

Следователи СК РФ по Брянской области возбудили против 22-летней москвички уголовное дело, пишет пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

По версии следствия, девушка, находясь около входной двери развлекательного клуба по улице 2-ой Почепской (Брянск), совершила надругательство над Государственным гербом России, изображенном на паспорте гражданина, путем публичного его сожжения.

В ведомстве подчеркнули, что эти действия «являются грубым оскорблением и издевательством над гражданскими и патриотическими чувствами граждан Российской Федерации».

В пресс-службе отметили, что по подозрению в совершении преступления была задержана 22-летняя москвичка. В СК уточнили, что против нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения.