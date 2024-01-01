На россиянина составили протокол о дискредитации ВС РФ за лозунг на балконе

Полицейские Великого Новгорода составили протокол о дискредитации армии России на местного жителя, который разместил на балконе своей квартиры гирлянду с проукраинским лозунгом, рассказали ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону. По информации агентства, дело будут рассматривать в суде.

Поступило сообщение, <...> наряд выехал на место, установлены хозяева квартиры, где размещена гирлянда. На ней транслировался лозунг, прославляющий Вооруженные силы Украины. Гирлянда изъята. В отношении хозяев квартиры составлен протокол по 20.3.3 часть 1 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации), — сообщили в ведомстве.

Хозяин квартиры заверил, что на новогоднем украшении должно было высвечиваться лишь поздравление с Новым годом. Гирлянда управлялась с помощью сетей Wi-Fi.