Полиция задержала подозреваемых в нападении на участников СВО в Челябинске
В Челябинской области силовики провели операцию по задержанию подозреваемых в нападении на участников спецоперации. Об этом пишет пресс-служба СК РФ в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел 1 января 2024 года на одной из улиц Советского района Челябинска. Группа молодых людей осуществила хулиганские действия в отношении участников СВО и их жен.
В пресс-службе отметили, что предполагаемые участники потасовки были установлены и задержаны. В их квартирах оперативники провели обыски, в ходе которых были изъяты орудия совершения преступления.
В СК уточнили, что в настоящее время задержаны трое фигурантов, один из них несовершеннолетний. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Кроме того, в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.