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Полиция задержала подозреваемых в нападении на участников СВО в Челябинске

В Челябинской области силовики провели операцию по задержанию подозреваемых в нападении на участников спецоперации. Об этом пишет пресс-служба СК РФ в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 1 января 2024 года на одной из улиц Советского района Челябинска. Группа молодых людей осуществила хулиганские действия в отношении участников СВО и их жен.

В пресс-службе отметили, что предполагаемые участники потасовки были установлены и задержаны. В их квартирах оперативники провели обыски, в ходе которых были изъяты орудия совершения преступления.

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В СК уточнили, что в настоящее время задержаны трое фигурантов, один из них несовершеннолетний. В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Кроме того, в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

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