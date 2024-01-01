В Челябинской области силовики провели операцию по задержанию подозреваемых в нападении на участников спецоперации. Об этом пишет пресс-служба СК РФ в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 1 января 2024 года на одной из улиц Советского района Челябинска. Группа молодых людей осуществила хулиганские действия в отношении участников СВО и их жен.

В пресс-службе отметили, что предполагаемые участники потасовки были установлены и задержаны. В их квартирах оперативники провели обыски, в ходе которых были изъяты орудия совершения преступления.