Женщина в результате ссоры убила сожителя на юге Москвы
Сотрудники столичной полиции задержали женщину, которая подозревается в убийстве сожителя. Об этом в понедельник, 1 января, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова
Инцидент произошел в жилом доме на улице Шипиловской.
35-летняя местная жительница во время ссоры ударила сожителя ножом в шею, отчего 50-летний мужчина скончался на месте.
После задержания подозреваемая признала свою вину.
Нагатинский межрайонный следственный отдел возбудил в ее отношении уголовное дело по статье об убийстве. В ближайшее время суд изберет для женщины меру пресечения.
Другой инцидент произошел в столице 23 декабря.
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