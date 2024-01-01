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Женщина в результате ссоры убила сожителя на юге Москвы

Сотрудники столичной полиции задержали женщину, которая подозревается в убийстве сожителя. Об этом в понедельник, 1 января, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова

Женщина в результате ссоры убила сожителя на юге Москвы
© Вечерняя Москва

Инцидент произошел в жилом доме на улице Шипиловской.

35-летняя местная жительница во время ссоры ударила сожителя ножом в шею, отчего 50-летний мужчина скончался на месте.

После задержания подозреваемая признала свою вину.

Нагатинский межрайонный следственный отдел возбудил в ее отношении уголовное дело по статье об убийстве. В ближайшее время суд изберет для женщины меру пресечения.

Другой инцидент произошел в столице 23 декабря.

Двадцатипятилетняя Влада позвонила своей подруге по видеосвязи и сообщила, что ей перерезали горло. После этого девушка заперлась в комнате и ожидала полицию, однако спасти ее не успели.

21 ноября стало известно, что социальная работница убила своего подчиненного в подмосковных Люберцах и попыталась выдать это за нападение неизвестных. Сейчас в ее отношении возбуждено уголовное дело.

Происшествия
Юлий Иванов
Следственный комитет