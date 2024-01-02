Сотрудники полиции рано утром 2 января задержали в Челябинске четвертого подозреваемого в нападении на участников СВО. Об этом URA.RU сообщил источник в полиции. Все задержанные являются гражданами России.

«Под утро 2 января задержан четвертый подозреваемый. Он, как и задержанные ранее трое подозреваемых, является гражданином России. Из четверых трое родились в Челябинске. Еще один — в прошлом иностранец, но давно живет в Челябинске», — рассказал источник.

По данным URA.RU, драке во дворе одного из жилых домов Советского района в ночь на 1 января предшествовал бытовой конфликт. Пятеро граждан, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вели себя вызывающе. Они оскорбяли женщин, которые ждали такси. За жен вступились их мужья, ветераны СВО. Хулиганы напали на бойцов.