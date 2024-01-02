Массовые задержания мигрантов произошли в новогоднюю ночь в Москве и Петербурге

В Москве и Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь прошли массовые задержания мигрантов, об этом «Коммерсантъ» со ссылкой на ряд каналов.

В столице иностранных граждан задерживали под предлогом поиска правонарушений в базе. Сколько человек стали объектами внимания правоохранителей, не уточняется.

В Санкт-Петербурге в ночь на 1 января наиболее массовые задержания прошли возле станции метро «Гостиный двор», там в автобусы забрали не менее 50 человек, в том числе несовершеннолетних. Также рейды проходили вблизи «Адмиралтейской», но менее масштабные.