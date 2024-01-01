Бастрыкин поручил расследовать драку мигрантов в новогоднюю ночь в Балашихе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об установленных обстоятельствах массовой драки в Балашихе Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

По появившейся в сети информации о массовой драке организована процессуальная проверка.

Драка, по данным Telegram-канала Regions, произошла 1 января. По предварительной информации, в новогоднюю ночь около десятка иностранцев подрались в балашихинском парке Пехорка. На видеозаписи, распространенной в сети, видно, как группа мужчин дерется на парковой дорожке. Их лиц не видно.

Ранее сообщалось, что в Челябинске мигранты напали на участников специальной военной операции (СВО). Инцидент произошел в новогоднюю ночь во дворе жилого дома в Советском районе города.