В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при обстреле Белгорода

"Состояние пострадавших в результате обстрела ВСУ в Белгороде, эвакуированных в федеральные центры Минздрава России и московские организации, стабильное; 20 пациентов, в том числе 4 ребенка находятся в тяжелом состоянии, 5 пациентов, в том числе 2 ребенка - в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Всем пациентами проведены необходимые диагностические мероприятия, проводятся оперативные вмешательства. Вся медицинская помощь оказывается пациентам в полном объеме, отметили в пресс-службе. Там также добавили, что на стационарном лечении в медицинских учреждениях Белгорода находятся более 40 человек, в том числе 6 детей.