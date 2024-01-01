Жители Иваново расстреляли многоэтажку фейерверками

Жители Иваново отпраздновали наступление нового года общественно опасным способом, они запустили фейерверки прямо в соседний дом, сообщил Telegram-канал «112». По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Оглушительная «стрельба» фейерверками длилась около минуты. Все они были направлены в многоэтажку. По словам очевидца, салют даже залетал в окна жильцов. Инцидент произошел на улице Лежневская. Полиция уже разыскивает граждан, баловавшихся с пиротехникой.

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Путилково городского округа Красногорск салют залетел на балкон квартиры и спровоцировал пожар. Инцидент произошел на улице Сходненской. В этот момент хозяев квартиры не было дома. Пожар еще до приезда спасателей удалось потушить соседу с верхнего этажа.