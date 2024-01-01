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В Подмосковье полицейские изучают видео с массовой дракой в парке

Сотрудники полиции изучают опубликованное в интернете видео с массовой дракой в парке Пехорка в Балашихе, проводится проверка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

1 января в Telegram-каналах появилось видео с дракой с участием семи-восьми человек в парке Пехорка в Балашихе.

"В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими была выявлена видеопубликация, на которой запечатлен конфликт между гражданами. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, а также устанавливают участников инцидента.

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